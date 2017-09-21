Геращенко про заручників: Україна готова до обміну 88 на 313
Представник України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила про те, що українська сторона готова передати на обмін бойовикам 313 осіб.
Про це повідомляє "Укрінформ".
За її словами, 20 вересня у Мінську відбулися переговори щодо звільнення заручників.
"Україна пропонує негайно здійснити звільнення. Нам вдалося встановити 88 наших заручників зі списку 144, і ми готові передати задля їх звільнення 313 осіб, як це дозволяє українське законодавство, до ОРДЛО", - сказала Геращенко.
Раніше прес-секретар Леоніда Кучми, представника від України в ТКГ, Дарка Оліфер повідомляла про те, що бойовики хочуть звільнення 42 осіб, які не мають жодного відношення до подій на Донбасі.
Українська правда
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