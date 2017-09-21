В БПП сомневаются, что пенсионную реформу примут до октября

Один из лидеров фракции БПП Сергей Березенко выразил сомнение, что Верховная Рада продолжит свою работу в пятницу после 18:00.



Об этом он заявил в кулуарах парламента в пятницу.



"Работаем до шести часов, во время вечернего заседания – очевидно, такого (о продлении времени работы депутатов) голосования не будет, потому что голосов нет", – сказал Березенко.



Он также выразил сомнение, что депутаты могут собраться на внеочередное заседание на следующей неделе для принятия пенсионной реформы.



"Если на следующей неделе будет больше 226 народных депутатов, то БПП примет участие во внеочередном заседании. Но я сомневаюсь, что такое количество депутатов из других фракций соберется", – сказал он.



На уточнение, сможет ли Верховная Рада принять пенсионную реформу в пятницу, Березенко сказал: "Очевидно, сегодня ее не примут".



Как известно, в Кабинете министров рассчитывали с 1 октября запустить пенсионную реформу – и увеличить пенсии на сумму от 500 до 1000 гривен для почти 2 миллионов пенсионеров.



Сейчас Верховная Рада рассматривает большой и комплексный президентский законопроект №6232, который вводит судебную реформу внесением изменений в ряд кодексов и законов.



Накануне, 20 сентября, премьер-министр Владимир Гройсман обвинял нардепов в искусственном затягивании рассмотрения этого законопроекта для торможения пенсионной реформы. А 21 сентября он пришел в парламент уговаривать депутатов принять необходимые реформы.



Следующая неделя, 25-29 сентября, в Верховной Раде не пленарная.



Роман Кравец, Алена Рощенко, УП