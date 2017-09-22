Как в 90-х: в Харьковской области задержали банду рэкетиров

Правоохранители разоблачили и задержали группу вымогателей, которые терроризировали предпринимателей в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По информации СБУ, в состав группировки, действовавшей в течение 6 месяцев, входило четверо жителей города Лозовая, двое из которых ранее судимые.

Оперативники установили, что бандиты, угрожая физическим насилием и уничтожением имущества, заставляли предпринимателей "платить дань" за непрепятствование их коммерческой деятельности.

"У одного из местных фермеров, в частности, бандиты требовали 360 тысяч гривен, угрожая уничтожением сельскохозяйственной техники и физической расправой над членами его семьи", - рассказали в спецслужбе.

Сотрудники СБУ и спецподразделения полиции КОРД задержали бандитов в их доме в Лозовой. Во время обысков у них изъяты деньги в разной валюте почти на 150 000 гривен, две боевые гранаты, холодное оружие, а также отобранные у предпринимателей правоустанавливающие документы на объекты недвижимости.

Открыто уголовное производство по статьям 189 и 263 УК (вымогательство и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Украинская правда