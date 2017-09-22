Кустурица и Гришковец – среди тех, кто угрожает нацбезопасности Украины

Министерство культуры опубликовало список деятелей культуры, которые могут создавать угрозу национальной безопасности Украины.

Этот перечень составил Минкульт на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, говорится на сайте ведомства.

Кроме того, в министерстве сообщили – если одним из участников фильма является лицо, включенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, ленте будет отказано в праве распространения на территории Украины.

Если такое право уже было предоставлено – его действие прекратят. Это определено законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины"

Для выполнения упомянутого закона, СБУ предоставила Минкульта список деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, а именно:

Айгумов Айгум Ельдарович

Бабкина Надежда Георгиевна (с 20.09.17)

Батурина Елена Николаевна

Безруков Сергей Витальевич

Белоцерковская Екатерина Ивановна

Быстрицкая Элина Авраамовна

Блёданс Эвелина Висвальдовна

Богачева Ирина Петровна

Бондарчук Наталья Сергеевна

Бондарчук Федор Сергеевич

Бородай Александр Юрьевич

Бортко Владимир Владимирович

Боярский Михаил Сергеевич

Бурляев Николай Петрович

Булаткин Егор Николаевич (с 20.09.17)

Варлей Наталья Владимировна

Василевский Александр (с 20.09.17)

Вихлянцев Руслан Эдуардович (с 20.09.17)

Газманов Олег Михайлович

Гальцев Юрий Николаевич

Гафт Валентин Иосифович

Гергия Валерий Абисалович

Гостюхин Владимир Васильевич

Говорухин Станислав Сергеевич (с 20.09.17)

Грачевский Борис Юрьевич

Гришковец Евгений Валерьевич (с 20.09.17)

Демьян Иван Константинович (с 20.09.17)

Дерст Фред

Депардье Жерар

Зайцев Андрей Николаевич

Зайцева Надежда Андреевна

Инин Аркадий Яковлевич

Калина Виктор Владимирович

Кара Юрий Викторович

Карпов Савва Валерьевич

Клебанов Игорь Семенович

Клюев Борис Владимирович

Кобзон Иосиф Давыдович

Коваленко Андрей Алексеевич

Кокшаров Дмитрий Михайлович

Кочетков Алексей Владимирович

Кравцов Павел Евгеньевич (с 20.09.17)

Кузьмина Вера Кузьминична (с 20.09.17)

Кучеренко Владимир Александрович

Кустурица Эмир (с 20.09.17)

Лаврентьев Клим Анатольевич

Лановой Василий Семенович

Лебединский Виктор Викторович

Лепсверидзе Григорий Викторович

Лещенко Лев Валерьянович

Ливанов Аристарх Евгеньевич

Лужина Лариса Анатольевна

Лунгин Павел Семенович

Майданов Денис Васильевич

Марчуков Андрей Владиславович

Маховиков Сергей Анатольевич

Махров Алексей Михайлович

Мгоян Зарифа Пашаевна

Медведев Александр Владимирович (с 20.09.17)

Мельникова Анастасия Рюриковна

Мерзликин Андрей Ильич (с 20.09.17)

Александр Яковлевич Михайлов

Милованов Леонид Петрович

Миров Натан (с 20.09.17)

Михал Павински

Морихиро Ивата

Мунибаев Руслан Рушанович

Назаров Юрий Владимирович

Нагибин Денис Олегович

Нестеренко Василий Игоревич

Назмутдинов Булат Венерович

Новик Вадим Валерьевич (с 20.09.17)

Нуриев Давид Борисович (с 20.09.17)

Охлобыстин Иван Иванович

Олейник Алексей Алексеевич

Пьеха Станислав Пятрасович

Свай Андрей Едуардович

Панин Алексей Вячеславович (с 20.09.17)

Панкратов Александр Васильевич

Паталах Артур Михайлович

Певцов Дмитрий Анатольевич (с 20.09.17)

Пенкин Сергей Михайлович

Перфилова Валерия Юрьевна

Петров Юрий Алексеевич

Поляков Юрий Михайлович

Пореченков Михаил Евгеньевич

Пригожин Иосиф Игоревич

Расторгуев Николай Вячеславович

Розенбаум Александр Яковлевич

Рой Джонс (младший)

Самойлов Вадим Рудольфович

Сигал Стивен (с 20.09.17)

Смирнов Александр Александрович

Стариков Николай Викторович

Стеблов Евгений Юрьевич

Табаков Олег Павлович

Талызина Валентина Илларионовна

Тамбиянц Юлиан Григорьевич

Теличкина Валентина Ивановна

Трофимов Сергей Вячеславович

Тюрина Ирина Анатольевна (с 20.09.17)

Федоров Евгений Алексеевич

Хазин Михаил Леонидович

Харатьян Дмитрий Вадимович

Холмогоров Егор Станиславович

Цапник Ян Юрьевич (с 30.12.16)

Черников Никита Олегович (с 20.09.17)

Чичерина Юлия Дмитриевна

Чурсина Людмила Алексеевна (с 20.09.17)

Церетели Зураб Константинович (с 20.09.17)

Цискаридзе Николай Максимович (с 20.09.17)

Шахназаров Карен Георгиевич

"По мере поступления в Министерство культуры от Службы безопасности Украины обращений по расширению списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, информация на сайте будет обновляться", – говорится в сообщении.

Украинская правда. Жизнь