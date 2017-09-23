Из-за непогоды обесточен 101 населенный пункт, грозы продлятся

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Суббота, 23 сентября 2017, 10:44

В результате непогоды в восьми областях Украины обесточен 101 населенный пункт.

Об этом 23 сентября сообщили в ГосЧС.

В частности, после срабатывания системы защиты линий электропередач из-за дождя, грозы и порывов ветра без электроснабжения остались 30 населенных пунктов в Донецкой области, 30 - в Киевской, в Полтавской - 20, в Винницкой - 14, в Одесской - 14, в Запорожской - 13, в Черкасской - 8, в Днепропетровской - 2.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.

По сообщению Укргидрометцентра, 23 сентября ожидается повышенная пожарная опасность в восточных областях - в Харьковской, Донецкой и Луганской, а также на Сумщине.

На большинстве территории Украины - дожди и грозы.

 
 

Украинская правда

Темы: погода
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