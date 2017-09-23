Через негоду знеструмлено 101 населений пункт, грози триватимуть

Внаслідок негоди у вісьмох областях України знеструмлено 101 населений пункт.

Про це 23 вересня повідомили у ДержНС.

Зокрема, після спрацювання системи захисту ліній електропередач через дощ, грозу та пориви вітру без електропостачання - 30 населених пунктів у Донецькій області, 30 - у Київській, у Полтавській - 20, на Вінничині - 14, в Одеській - 14, у Запорізькій - 13, у Черкаській - 8, у Дніпропетровській – 2.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго.

За повідомленням Укргідрометцентру, 23 вересня очікується підвищена пожежна небезпека у східних областях - у Харківській, Донецькій та Луганській, а також на Сумщині.

На більшості території України - дощі та грози.

Українська правда