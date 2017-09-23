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Через негоду знеструмлено 101 населений пункт, грози триватимуть

Субота, 23 вересня 2017, 10:44

Внаслідок негоди у вісьмох областях України знеструмлено 101 населений пункт. 

Про це 23 вересня повідомили у ДержНС.

Зокрема, після спрацювання системи захисту ліній електропередач через дощ, грозу та пориви вітру без електропостачання - 30 населених пунктів у Донецькій області, 30 - у Київській, у Полтавській - 20, на Вінничині - 14, в Одеській - 14, у Запорізькій - 13, у Черкаській - 8, у Дніпропетровській – 2. 

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго.

За повідомленням Укргідрометцентру, 23 вересня очікується підвищена пожежна небезпека у східних областях - у Харківській, Донецькій та Луганській, а також на Сумщині. 

На більшості території України - дощі та грози. 

 
 

Українська правда 

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Теми: погода
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