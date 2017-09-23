В РФ с памятника Калашникову удалили схему фашистской винтовки

850 просмотров
Суббота, 23 сентября 2017, 16:12

В Москве с недавно открытого памятника Михаилу Калашникову удалили схему винтовки Шмайссера, используемой фашистами во Второй мировой войне.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, специалисты мастерской Салавата Щербакова - автора памятника - убрали изображение чертежа винтовки с плиты, к понедельнику там появится правильный чертеж.

Как сообщает AFP, для удаления изображения StG44 использовали угловую шлифовальную машину. 

 

Изображение,  нанесенное на памятник, соответствовало StG44 - немецкой винтовке конструктора Хуго Шмайссера, название которой, предположительно, было дано самим Гитлером и которая стала оружием нацистов.

Темы: Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Волкер назвал Суркова "архитектором событий на Донбассе" 23 сентября 2017, 15:31
В Москве задержали оппозиционера Удальцова 23 сентября 2017, 13:58
МИД: "Приговор" Семене - доказательство целенаправленных репрессий со стороны РФ 23 сентября 2017, 12:59
powered by lun.ua
Главные новости
Боевики обстреляли жилые кварталы Зайцево и Гранитного - СЦКК
Адвокат Сенцова не знает, куда этапировали его подзащитного
АТО: Украинский военный ранен возле Невельского
РосСМИ: В Донецке подорвали “министра доходов и сборов”
Все новости
путешествия

Пассажиры, не злите стюардессу: 7 моментов, которые раздражают экипаж салона самолета

видео

Украинские военные попросили Apple убрать из рекламы "российского киборга"

Фото дня

Как теперь выглядит в Донецке стадион "Шахтер"