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На памятнике Калашникову в Москве обнаружили схему фашистской винтовки

Пятница, 22 сентября 2017, 13:40

Блогеры заметили на открытом в Москве памятнике Михаилу Калашникову схему винтовки Шмайссера, используемой фашистами во Второй мировой войне.

Об этом пишет РБК.

Речь идет о схеме немецкой штурмовой винтовки Sturmgewehr 44, разработанной в нацистской Германии конструктором Хуго Шмайссером.

Руководитель департамента по информполитике Российского военно-исторического общества, которое являлось инициатором и заказчиком монумента, Надежда Усманова пообещала, что в ближайшее это изображение уберут.

Сам автор Салават Щербаков пояснил, что использованная при создании памятника Михаилу Калашникову схема была взята из интернета.

В свою очередь директор по внешним коммуникациям концерна "Калашников" София Иванова сообщила, что его специалисты не привлекались в качестве консультантов при создании памятника и не осуществляли авторский надзор скульптурной композиции.

 
Памятник Михаилу Калашникову в Москве
Фото Владислава Шатило / РБК

Темы: Росcияскандал
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