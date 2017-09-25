Взрыв в Харькове: Парень, вернувшийся из АТО, подорвал себя

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Понедельник, 25 сентября 2017, 08:45

Взрыв в харьковском жилом доме в воскресенье вечером вызвал участник антитеррористической операции на востоке Украины, который подорвал себя гранатой.

Полицейские установили: "23-летний парень покончил с жизнью, подорвав себя гранатой между 7 и 8 этажами жилого дома".

24 сентября в 20:30 жители 16-этажного дома на улице Мохначанская, 83, сообщили полиции о взрыве, а также вызвали спасателей.

"Как стало известно, 23-летний житель дома подорвал себя гранатой. Также было установлено, что потерпевший в прошлом году вернулся из зоны АТО. С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты Ф-1", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство".

Темы: АТО Харьков
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