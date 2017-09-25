Вибух у Харкові: Хлопець, який повернувся з АТО, підірвав себе

Вибух у харківському житловому будинку в неділю ввечері спричинив учасник антитерористичної операції на сході України, який підірвав себе гранатою.

Поліцейські встановили: "23-річний хлопець покінчив з життям, підірвавши себе гранатою між 7 та 8 поверхами житлового будинку".

24 вересня о 20:30 мешканці 16-поверхового будинку на вулиці Мохначанській, 83, повідомили поліції про вибух, а також викликали рятувальників.

"Як стало відомо, 23-річний мешканець будинку підірвав себе гранатою. Також було встановлено, що потерпілий минулого року повернувся із зони АТО. З місця події вилучено осколки та чеку від гранати Ф-1", – сказано в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою "самогубство".