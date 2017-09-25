Массовое отравление во Львове: число пострадавших значительно возросло

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Понедельник, 25 сентября 2017, 10:28

Количество отравившихся рыбой с рынка во Львове возросло до 56 человек.

Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

"По состоянию на 6 часов 25 сентября всего пострадавших 56 человек, в том числе 7 детей, из них госпитализированы 52 человека (в том числе 6 детей)", - отмечают в обладминистрации.

По данным департамента, 4 человека, среди которых 1 ребенок, отказались от госпитализации. Сейчас они проходят амбулаторное лечение.

"Состояние 14 человек - близкое к тяжелому, остальные - в состоянии средней тяжести", - рассказывают в ЛОГА.

Как стало известно 22 сентября вечером, во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу были госпитализированы 6 взрослых с диагнозом "острая кишечная инфекция".

В течение 23 и 24 сентября в лечебные учреждения продолжили обращаться граждане. Все они употребляли в пищу рыбу горячего копчения, которую приобрели 21 сентября в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" во Львове.

По состоянию на 24 сентября насчитывалось 38 отравленных, 5 из них - дети.

Украинская правда

Темы: Львов чрезвычайное происшествие
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