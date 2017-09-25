Масове отруєння у Львові: кількість постраждалих значно зросла

4399 переглядів
Понеділок, 25 вересня 2017, 10:28

Кількість людей, що отруїлися рибою з ринку у Львові, зросла до 56 осіб.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

"Станом на 6 годину 25 вересня всього потерпілих 56 осіб, в тому числі 7 дітей, з них госпіталізовано 52 особи (в тому числі 6 дітей)", - зазначають в обладміністрації.

За даними департаменту, 4 особи, серед яких 1 дитина, відмовились від госпіталізації. Зараз вони проходять амбулаторне лікування.

"Стан 14 осіб – наближений до важкого, всі інші – в стані середньої важкості", - розповідають у ЛОДА.

Як стало відомо 22 вересня ввечері, до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні було госпіталізовано 6 дорослих із діагнозом "гостра кишкова інфекція".

Протягом 23 та 24 вересня до лікувальних закладів продовжили звертатися громадяни. Всі вони вживали в їжу рибу гарячого копчення, яку придбали 21 вересня в одному із торгових кіосків на ринку "Привокзальний" у Львові.

Станом на 24 вересня нараховувалося 38 отруєних, 5 з них - діти.

Українська правда

Теми: Львів надзвичайна подія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Львові сміттєвоз насмерть збив двох жінок 24 вересня 2017, 17:28
У Львові 38 людей отруїлися копченою рибою 24 вересня 2017, 16:52
Мінкультури просить пильніше слідкувати за безпекою на Форумі видавців 12 вересня 2017, 22:09
powered by lun.ua
Головні новини
Новак про "митний експеримент": гроші не йдуть, як очікувалося
Луценко почав конфіскувати $200 мільйонів Януковича
Партія Макрона провалилася на виборах до Сенату Франції
Хроніка 25 вересня. Пірати захопили "Фаїну", а Янукович лікується від яйця
Усі новини
література

"Собакоїди та інші люди": уривок із книги про життя ромів у Словаччині

фаст-фуд

Що спробувати на вересневій "Вуличній їжі"

ФОТО-ВІДЕО

Словацько-український фільм "Межа" висунули на "Оскар"