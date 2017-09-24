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Во Львове 38 человек отравились копченой рыбой

Воскресенье, 24 сентября 2017, 16:52

Во Львове 38 человек отравились копченой рыбой, 5 из них - дети.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

По сообщению правоохранителей, в медучреждения Львова 10 человек с признаками острого пищевого отравления попали еще 23 сентября.

"Все они употребляли в пищу скумбрию горячего копчения, купленную в одном из киосков на рынке "Привокзальный" во Львове", - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 325 УК - "нарушение правил борьбы с эпидемиями".

Интерфакс-Украина

Темы: Львовздоровье
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