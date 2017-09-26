Гриневич: В Венгрии есть много мифов о новом образовательном законе

Министр образования и науки Украины расстроена заявлениями венгерского правительства о блокировании сближения Украины с ЕС из-за нового закона об образовании и заявляет, что закон не исключает изучения венгерского языка.

Об этом она заявила в эфире телеканала "112" во время рабочей поездки в Ивано-Франковск, комментируя заявление Венгрии о блокировании сближения Украины и ЕС, из-за нового закона "Об образовании".

"Меня это очень разочаровывает и удивляет, что наши венгерские коллеги не хотят, чтобы украинские граждане венгерского происхождения имели европейские перспективы. Новым законом об образовании мы не нарушаем международных обязательств. У меня сложилось мнение, что в Венгрии очень много мифов о новом образовательном законе", - добавила Гриневич.

Она назвала ложью заявления Венгрии о том, что якобы украинское правительство приняло решение о закрытии школ, где идет обучение на языках национальных меньшинств.

"Это не соответствует действительности. Мы не собираемся закрывать подобные школы. Мы только расширяем возможности детей на обучение на государственном языке в этих школах. Потому что у нас сейчас нарушение прав детей венгерского происхождения, которые хотят получать высшее образование, но не владеют украинским языком. Это означает, что они не имеют доступа к высшему образованию, в будущем не смогут занимать государственные должности или должности в органах местного самоуправления", - добавила министр.

"Мы сохраним часть преподавания на венгерском языке. Дети будут учить венгерский язык, но при этом, изучать и украинский язык, смогут полностью интегрироваться в украинское общество", - сказала Гриневич.

Она также отметила, что еще до подписания закона президентом, в Министерстве иностранных дел Украины была большая встреча с послами всех стран, где подробно были разъяснены все детали нового закона об образовании.

Поэтому, после этого, по ее мнению, любые заявления о закрытии школ или ограничение прав нацменьшинств являются абсурдными.

Гриневич добавила, что в среду у нее запланирована встреча с министром образования Румынии, а 19 октября - с коллегой из Венгрии.

"Я надеюсь, что у нас будет не политический, а профессиональный, образовательный разговор. Надеюсь на открытость руководства Венгрии услышать нас о введении учебных программ по новому закону об образовании", - сказала министр.

Также она добавила, что обратилась в Совет Европы с просьбой создать рабочую группу из представителей, в том числе и Совета Европы, где в деталях будут отработаны все учебные планы и другие программы, по новому образовательному закону.

"Украинская правда" обратилась за комментарием относительно заявлений Венгрии о блокировании сближения Украины с ЕС в МИД. Однако во внешнеполитическом ведомстве пока не комментируют данное заявление.

Как известно, во вторник, 26 сентября, правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной.

Такое решение стало ответом официального Будапешта на подписание президентом Порошенко закона "Об образовании".

Украинская правда