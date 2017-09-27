Взрывы в Калиновке квалифицируют как диверсию
По фактам взрывов в Калиновке в ЕРДР внесена информация по предварительной квалификации "диверсия".
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Военная прокуратура Центрального региона внесла в ЕРДР информацию о событиях на складах в Винницкой области с предварительной квалификации по статье 113 Уголовного кодекса -" диверсия", - сказала она.
Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе села Калиновка Винницкой области. Это привело к детонации снарядов.
Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.
"Украэроцентр" закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отрабатываются разные версии причин произошедшего, и, вероятно, речь идет о внешних факторах.
Оксана Коваленко, УП
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