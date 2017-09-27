Вибухи в Калинівці поки кваліфікують як диверсію
За фактами вибухів у Калинівці до ЄРДР внесено інформацію за попередньою кваліфікацією "диверсія".
Про це "Українській правді" повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.
"Військова прокуратура Центрального регіону внесла до ЄРДР інформацію про події на складах у Вінницькій області з попередньою кваліфікацію за статтею 113 Кримінального кодексу – "диверсія", - сказала вона.
Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані в районі села Калинівка Вінницької області. Це призвело до детонації снарядів.
Внаслідок надзвичайної події змінено маршрути 14 поїздів. В'їзди до Вінницької області трасою м-21 Вінниця-Житомир-Могилів-Подільський перекрито.
"Украероцентр" закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що відпрацьовуються різні версії причин події, але, ймовірно, йдеться про зовнішні чинники.
Оксана Коваленко, УП
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