Калиновку тушат с самолетов
Для тушения пожара на складах оружия в Калиновке применяют пожарные самолеты.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Юрий Бирюков.
"Работают самолеты МЧС, сбрасывают воду. Первые заходы удачны, отсекают от очага те открытые площадки, которые целы", - написал он.
По его словам загрузки склада была в размере 57%.
"Кто и зачем вбрасывал инфо про перегрузку склада - риторический вопрос.
Подземные хранилища и укрытия целы. Часть открытых площадок целы", - добавил он.
В то же время на странице МЧС в Facebook приводятся слова главы ведомства Николая Чечеткина:
"Сложность локализации пожара заключается в том, что до сих пор раздаются одиночные взрывы на территории складов. Поэтому и ДСНС, и Вооруженные силы работают в режиме предосторожности, чтобы не рисковать жизнью личного состава. Сейчас привлечено пожарный самолет Ан-32П ДСНС Украины для тушения тех ячеек пожара, где снижена опасность".
"Дополнительно из Нежина вылетел еще один пожарный самолет для отработки вопросов по тушению пожаров с воздуха", - приводятся его слова.
Также, как сообщает пресс-служба Укроборонпром, "Львовский бронетанковый завод" "срочно передает спасателям специальный пожарный танк ГПМ-72 для ликвидации пожара на складе боеприпасов под Винницей".
Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.
Пострадали по меньшей мере два человека, горело 4 дома. Из зоны риска эвакуированы уже более 30 000 человек.
Предварительно открыто производство по "диверсии".
Вероятно, причиной пожара на складах боеприпасов в Калиновке мог стать беспилотный летательный аппарат.
За этот год это уже третий пожар на военных складах.
Украинская правда
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