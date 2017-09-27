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З'явилась інформація, що склади в Калинівці міг підпалити безпілотник

Середа, 27 вересня 2017, 10:57

Радник президента Юрій Бірюков каже, що причиною пожежі на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області міг стати безпілотний літальний апарат.

Про це він повідомив у Facebook.

"Боєць з одного з постів встиг доповісти про дивний звук. Через кілька секунд почалися вибухи на відкритому майданчику. Периметр охоронявся надійно, тож - схоже на безпілотник. І так, СБУ намагалася перехопити. Кажуть, неофіційно, що когось навіть затримали напередодні. Але хтось прорвався", - розповідає Бірюков.

За його словами, постраждали тільки відкриті майданчики зберігання, при цьому підземні сховища, бетонні ангари і цегляні склади не пошкоджені.

"Зберігати боєприпаси під відкритим небом - це не наш винахід, це поширена практика. Звичайно, хочеться все глибше. Але це мільйони доларів у будівництво, яких в бюджеті поки немає", - пояснює радник Порошенко.

За його словами, на забезпечення "живучості" 48-го арсеналу в Калинівці в 2015 році було виділено з бюджету 600 тисяч гривень, у 2016 році - 2 мільйони, у 2017 - 6 мільйонів.

Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області. Це призвело до детонації снарядів.

За фактами вибухів у Калинівці порушено справу з попередньою кваліфікацією "диверсія".

Українська правда

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Теми: надзвичайна подіяВінницька областьпрезидент
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