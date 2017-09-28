Facebook удалил тысячи фейковых аккаунтов перед выборами в бундестаг

345 просмотров
Четверг, 28 сентября 2017, 07:48

Социальная сеть Facebook тесно сотрудничала с немецкими властями, чтобы предотвратить распространение недостоверной информации перед выборами в парламент ФРГ.

Об этом говорится в пресс-релизе вице-президента Facebook по связям с общественностью в странах Европы, Ближнего Востока и Азии Ричарда Аллана, сообщает DW.com.

Социальная сеть за месяц до выборов в бундестаг заблокировала десятки тысяч фейковых аккаунтов в Германии.

Для борьбы с распространением недостоверной информации в преддверии выборов Facebook сотрудничал с Федеральной службой по информационной безопасности Германии (BSI). Компания провела тренинги с членами бундестага и кандидатами на выборах по вопросам информационной безопасности.

Между Facebook и BSI был налажен канал передачи информации, касающейся безопасности в контексте выборов в бундестаг.

Кроме того, для борьбы с фейковыми новостями и для поддержки здоровой общественной дискуссии компания проводила мониторинг публикаций, которые облегчают ознакомление с предвыборными темами с различных точек зрения.

Была также использована самообучающаяся программа, которая сокращала распространение спама и материалов, в том числе видео, в которых заголовок искажал содержание текста с целью заинтересовать пользователей соцсети, говорится в сообщении Facebook.     

Чтобы помочь немецким избирателям разобраться в программах партий, Facebook создал раздел, в котором партии могли представить свои позиции по основным предвыборным темам.

Если пользователь в своем новостном канале нажимал на ссылку материала, посвященного выборам, соцсеть предлагала ему ознакомиться со взглядами различных немецких партий по данной теме. 

"Исследования показывают, что количество фейковых новостей во время этих выборов было небольшим. Мы многому научились, и будем применять полученный опыт при последующих выборах", - говорится в сообщении Аллана.

При этом он признал, что предпринятые усилия не привели к полному устранению дезинформации в ходе выборов в бундестаг, однако они значительно усложнили ее распространение в социальной сети.

Темы: facebook Германия виборы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трамп обвинил facebook в работе против него, Цукерберг ответил 28 сентября 2017, 06:35
В России грозятся запретить Facebook 26 сентября 2017, 12:58
Facebook передаст Конгрессу США данные о покупке россиянами политрекламы 22 сентября 2017, 10:32
powered by lun.ua
Главные новости
Хроника 28 сентября. Кремль признал "своих" на Востоке, а у Добкина текст по-дебильному написан
Полторак: В Калиновке было только 68 тонн боеприпасов, остальные - компоненты и лом
"До встречи в Гааге". Опубликовано видео с судилища над Умеровым
Полторак напомнил, кого и как наказали за предыдущие взрывы на военных складах
Все новости
курьез

Саудовский учебник по истории отозвали из-за Мастера Йоды

видео дня

Илон Маск показал, как SpaceX полетит на Марс

официально

Дети, которые ходят на спортивные кружки, смогут не посещать физкультуру