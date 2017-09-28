Беларусь вручила послу Украины ноту за "нарушение воздушного пространства"

Министерство иностранных дел Беларуси вручило послу Украины Игорю Кизиму ноту в связи с нарушением воздушного пространства страны с украинской стороны.

Об этом сообщает в четверг официальный сайт белорусского внешнеполитического ведомства.

"По представлению Министерства обороны Республики Беларусь руководителю украинской дипмиссии в Минске была вручена нота в связи с нарушением воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины самолетом "DA-42" (четырехместный двухдвигательный самолет для частного использования -ред.), имевшим место 25 сентября 2017 г", – идет речь в сообщении.

Белорусская сторона сообщила, что ожидает официальных объяснений и исходит из того, что Украиной будут предприняты исчерпывающие меры, направленные на недопущение повторения подобных инцидентов в будущем.

В ходе встречи было также отмечено, что "белорусская сторона удовлетворена итогами проведенного Госавиаслужбой Украины разбирательства, показавшего полную безосновательность ранее озвученных обвинений в адрес белорусских авиакомпаний, якобы нарушивших воздушное пространство Украины".

"Была выражена надежда на профессиональное и конструктивное взаимодействие авиационных властей двух стран", – отмечает МИД Беларуси.

Украинская правда