"Укринмаш": Оружие в Южный Судан могли продавать другие компании

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Четверг, 28 сентября 2017, 16:53

Оружие в Южный Судан могла продавать одна из шести компаний спецекспортеров, кроме "Укринмаша", уполномоченные правительством на торговлю оружием.

Об этом заявил глава государственного предприятия "Укринмаш" Сергей Слюсаренко в интервью Громадському радио.

"В Украине существует шесть компаний специмпортеров ("Укринмаш", "Спецтехноэкспорт", "Укрспецэкспорт", "Укроборонсервис", "Таско", "Прогресс"), уполномоченных правительством на торговлю оружием и товаров двойного назначения. То есть в Украине есть шесть компаний-спецекспортеров, которые могут заниматься тем же, что и "Укринмаш", - сказал он.

"Я уполномочен говорить за ту компанию, которую возглавляю, и мы действительно подтверждаем, что в 2014 году компания "Укринмаш" не поставляла оружия в Судан, в 2015, 2016 в Amnesty International ничего не сказано о поставках в Южный Судан, это в отчете несколько иной организации", - добавил Слюсаренко.

По его словам, информация о продаже оружия в Южный Судан с сайта Государственной службы экспортного контроля может касаться других компаний.

"Это комплексная информация, результат деятельности всех компаний-экспортеров. Я, к сожалению, не имею доступа к деятельности наших других компаний, которые есть на этом рынке, так как на некоторых рынках у нас между собой есть определенная конкуренция, и информация является закрытой. Поэтому, я думаю, вам нужно обратиться за комментарием к службе экспортного контроля или к тем компаниям, которые еще есть на рынке", - сказал Слюсаренко.

Как известно, 25 сентября международная организация Amnesty International заявила, что Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан.

В БПП и НФ назвали отчет AI абсурдным.

В Администрации президента Украины считают, что обвинения Украины в якобы незаконной торговле оружием связанные с конкуренцией на рынке.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина имеет полное право поставлять вооружение в Южный Судан.

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Темы: оружие Кабинет министров торговля
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