Турчинов: Україна має право продавати зброю Південному Судану

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що Україна має повне право поставляти озброєння до Південного Судану.

Про це він повідомив журналістам у четвер в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Південний Судан - це країна, яка є членом Організації Об'єднаних Націй, це країна, яка визнана Україною, це країна, яка має посольство в Україні. Не існує сьогодні якихось обмежень, санкцій, прийнятих Організацією Об'єднаних Націй по відношенню до цієї країни, і тому говорити, що Україна порушила якісь санкції - це некоректно, непрофесійно, бо таких санкцій просто немає", - заявив секретар РНБО.

Він зазначив, що Україна дотримується усіх своїх міжнародних зобов'язань і угод, які підписала.

Секретар РНБО вважає, що поширення брехні про нібито незаконні постачання Україною зброї до Південного Судану - це спроба припинити її військово-технічне співробітництво з іншими країнами.

Турчинов підкреслив, що Україна не збирається йти з ринку озброєнь.

"Україна і надалі буде працювати на зовнішніх ринках озброєнь, тому що це не тільки престиж країни, це реальний ресурс для нашої країни, і це реальний поштовх для розвитку нашого оборонно-промислового комплексу", - заявив він.

"Ми не будемо віддавати тут першість російським оборонним підприємствам. Ми будемо воювати як на фронті з ними, так і на зовнішніх ринках", - зазначив Турчинов.

Як повідомлялося, 25 вересня міжнародна організація Amnesty International заявила, що Україна причетна до незаконних поставок зброї до Південного Судану.

У БПП і НФ назвали звіт AI абсурдним.

В Адміністрації президента України вважають, що звинувачення України в нібито незаконній торгівлі зброєю пов'язані з конкуренцією на ринку.

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