В Беларуси теперь обо всех иностранцах надо сообщать в МВД

707 просмотров
Четверг, 28 сентября 2017, 18:14

В Беларуси обязали администраторов гостиниц, санаториев и прочих учреждений сообщать в МВД о сдаче в наем помещений для иностранцев в течении трех часов с момента поселения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Данное условие вступает в силу с 1 октября и связано с изменениями в законе о пребывании иностранцев в Беларуси, а также в законах о вопросах вынужденной миграции.

Сообщать правоохранителям о всех иностранцах обязаны представители гостиниц, санаторно-курортных и оздоровительных организаций, агроэкотуристические комплексы и прочие собственники жилья, которые сдают помещения в аренду иностранным туристам.

"С 1 октября 2017 года такая информация должна передаваться посредством информационных ресурсов (систем) Министерства внутренних дел Республики Беларусь или единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы либо нарочным в течение трех часов после предоставления жилых помещений для проживания временно пребывающим в Республике Беларусь иностранцам", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 24 августа, при неизвестных обстоятельствах в Беларуси, сотрудниками ФСБ РФ был похищен украинец Павел Гриб.

Позже он был обнаружен в краснодарском СИЗО. Россияне инкриминируют ему терроризм. В Беларуси не признают своей причастности к похищению украинского гражданина.

Украинская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
В Раде хотят провести "кадровый день"
Гройсман про Калиновку: Люди могут возвращаться домой
Полторак не советует "вешать ярлыки" на Генштаб за Калиновку
Порошенко нашел выход из конфликта вокруг закона об образовании
Все новости
здоровье

Грязное белье притягивает клопов, как магнит, - исследователи

сологамия

"Сама на себе": итальянка отгуляла свадьбу с собой

Уличная еда

12 вариантов перекусить на ходу в Киеве