Официально: украинца Гриба в российском СИЗО обвиняют в терроризме

Пропавший в Беларуси сын украинского офицера Павел Гриб находится в СИЗО Краснодара по обвинению в терроризме.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ РФ в Краснодарском крае о содержании Павла Гриба в Краснодаре. В сообщении говорится, что Павел Гриб был задержан по обвинению в совершении преступления в соответствии с ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса РФ", - рассказал Кирилич.

Он также добавил, что сейчас украинские представители в России выясняют, при каких обстоятельствах был задержан Гриб, а также пытаются добиться доступа к нему адвоката и близких.

"Посольству Украины в России и Генеральному консульству Украины в Ростове-на-Дону дано поручение оперативно обратиться нотой в МИД РФ и в представительство МИД России в Краснодарском крае с требованием безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов ​​к задержанному гражданину Украины, сообщить о причинах и обстоятельствах задержания, условиях содержания, обеспечения его права на адвокатскую защиту, а также обеспечить лекарствами, которые он по предписанию врача ежедневно употребляет", - добавил Кирилич.

Статья 205 Уголовного Кодекса РФ инкриминирует террористический акт и предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет лишения свободы.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси, куда поехал встретиться с девушкой, с которой, по словам отца Игоря Гриба, познакомился в интернете.

Белорусские силовики длительное время заявляли, что Гриба у них нет. Однако впоследствии пограничники признали факт пересечения им украинской-белорусской границы.

Позже появилась информация, что Гриба могут содержать российские спецслужбы в Краснодаре.

Адвокат пропавшего Гриба призвала Европейский суд по правам человека срочно вмешаться из-за угрозы его жизни. Она уверяла, что его могут пытать в России.

Яна Миланова, УП