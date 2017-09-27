В Калиновке прекратились взрывы - Минобороны
На складах боеприпасов в Калиновке прекратились взрывы.
Об этом сообщается на сайте Минобороны.
"Согласно сообщению Оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Калиновке, начиная с 19.00 на военном арсенале Вооружения Вооруженных Сил Украины не прозвучало ни одного взрыва", - отмечается в заявлении.
В то же время в Минобороны добавили, что единичные очаги огня, периодически возникающие на территории объекта, сразу гасятся пожарными танками.
Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия продолжаются, ведется обезвреживание взрывоопасных предметов, работают группы разминирования. К работам привлечено более 700 военнослужащих ВСУ.
Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.
Пострадали по меньшей мере два человека, горело 4 дома. Из зоны риска эвакуированы уже более 30 000 человек.
Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.
Украинская правда