В Калиновке прекратились взрывы - Минобороны

На складах боеприпасов в Калиновке прекратились взрывы.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"Согласно сообщению Оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Калиновке, начиная с 19.00 на военном арсенале Вооружения Вооруженных Сил Украины не прозвучало ни одного взрыва", - отмечается в заявлении.

В то же время в Минобороны добавили, что единичные очаги огня, периодически возникающие на территории объекта, сразу гасятся пожарными танками.

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия продолжаются, ведется обезвреживание взрывоопасных предметов, работают группы разминирования. К работам привлечено более 700 военнослужащих ВСУ.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека, горело 4 дома. Из зоны риска эвакуированы уже более 30 000 человек.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Украинская правда