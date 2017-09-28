На Луганщине двое пограничников подорвались на неизвестной взрывчатке

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Четверг, 28 сентября 2017, 19:56

Двое пограничников погибли, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве в четверг вечером на участке отдела "Станично-Луганское".

Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Украины.

Согласно информации, взрыв произошел около 17 часов. Оба военнослужащих состава пограничного наряда погибли на месте.

"К месту происшествия вызвана карета скорой помощи, также прибыл начальник пограничного отряда. В региональном управлении и управлении отряда создана ситуационная группа", - отметили в ведомстве.

Ведомство планирует проинформировать о трагическом случае Военную прокуратуру, Национальную полицию, а также представителей международных миссий, работающих в зоне проведения антитеррористической операции.

Украинская правда

Темы: Пограничная служба
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