Полиция рассматривает несколько версий убийства черкасского депутата
Полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство" по факту расстрела депутата Черкасского городского совета Михаила Бинусова.
Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.
"Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115", - сказал он.
Тракало добавил, что полиция отрабатывает несколько версий убийства, однако, каких именно, не уточнил.
"Собраны вещественные доказательства, отрабатывают несколько версий", - сказал Тракало.
Как известно, ранее СМИ сообщали, что 28 сентября около 23:00 неизвестные из автомата Калашникова расстреляли депутата Черкасского городского совета Михаила Бинусова.
Украинская правда
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