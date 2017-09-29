Полиция рассматривает несколько версий убийства черкасского депутата

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Пятница, 29 сентября 2017, 10:03

Полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство" по факту расстрела депутата Черкасского городского совета Михаила Бинусова.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115", - сказал он.

Тракало добавил, что полиция отрабатывает несколько версий убийства, однако, каких именно, не уточнил.

"Собраны вещественные доказательства, отрабатывают несколько версий", - сказал Тракало.

Как известно, ранее СМИ сообщали, что 28 сентября около 23:00 неизвестные из автомата Калашникова расстреляли депутата Черкасского городского совета Михаила Бинусова.

Украинская правда

Темы: убийство Черкассы
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