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ЗМІ: У Черкасах розстріляли депутата міськради

П'ятниця, 29 вересня 2017, 08:00
ЗМІ: У Черкасах розстріляли депутата міськради

28 вересня близько 23:00 невідомі з автомата Калашникова розстріляли депутата Черкаської міської ради Михайла Бінусова.

Про це повідомляє місцеве видання "Про Все".

Він загинув на місці.

На місце події прибуло керівництво ГУ НП в Черкаській області, прокуратури і СБУ. Здійснюються первинні слідчі дії.

 "Михайло Бінусов був призначений у департамент житлово-комунального комплексу. Йому була поставлена задача побороти корупцію в департаменті. Всі потоки були повністю перекриті", - розповів в коментарі журналістам міський голова Анатолій Бондаренко.

"До поліції надійшов виклик про стрілянину в районі Луначарського. По прибуттю на місце було виявлено тіло. Охоронець гаражів в час події дивився телевізор і почув постріли, але підозрілих осіб не бачив. Зі слів охоронця, постріли були схожі на автоматні", - повідомила прес-офіцер патрульної поліції Зоя Вовк.

За її словами, Бінусов припаркував авто в гаражі і повинен був сісти в інший автомобіль - друзів або знайомих. При цьому їхня машина також була пошкоджена.

Теми: вбивствоЧеркаси
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