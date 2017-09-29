В новый ВС избрали судей, посадивших Луценко – активисты
Среди кандидатов в новый Верховный Суд, которых подали на подпись президенту Петру Порошенко, оказались судьи, которые когда-то посадили в тюрьму нынешнего генпрокурора Юрия Луценко.
Об этом сообщает в Facebook руководитель отдела адвокации в организации "Реанимационный пакет реформ" Вадим Городской.
"Это просто шизофрения какая-то! Судьи, которые судили Юрия Луценко - Вячеслав Наставный и Сергей Слинько - проходят в новый Верховный Суд", - пишет он.
"Петр Порошенко, вы там разберитесь уже: либо Луценко верните за решетку, либо подручных Януковича не повышайте", - добавляет активист.
Эту информацию подтверждает движение "Честно". По его данным, из 30 недобропорядочных судей в новый Верховный Суд проходят 25.
По данным активистов, в список, в частности, входят судьи Наставный и Слинько, которые не указали в декларациях добропорядочности, что были членами коллегии судей, которая рассматривала в кассационной инстанции дело Луценко. Тогда суд подтвердил решение о его тюремном заключении.
Как сообщалось, Высший совет правосудия объявил 111 кандидатов на назначение судьями Верховного Суда Украины, которых передадут на подпись президенту.
Украинская правда
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