В новый ВС избрали судей, посадивших Луценко – активисты

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Пятница, 29 сентября 2017, 11:38

Среди кандидатов в новый Верховный Суд, которых подали на подпись президенту Петру Порошенко, оказались судьи, которые когда-то посадили в тюрьму нынешнего генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщает в Facebook руководитель отдела адвокации в организации "Реанимационный пакет реформ" Вадим Городской.

"Это просто шизофрения какая-то! Судьи, которые судили Юрия Луценко - Вячеслав Наставный и Сергей Слинько - проходят в новый Верховный Суд", - пишет он.

"Петр Порошенко, вы там разберитесь уже: либо Луценко верните за решетку, либо подручных Януковича не повышайте", - добавляет активист.

Эту информацию подтверждает движение "Честно". По его данным, из 30 недобропорядочных судей в новый Верховный Суд проходят 25.

По данным активистов, в список, в частности, входят судьи Наставный и Слинько, которые не указали в декларациях добропорядочности, что были членами коллегии судей, которая рассматривала в кассационной инстанции дело Луценко. Тогда суд подтвердил решение о его тюремном заключении.

 
Фото движения "Чесно"
 

Как сообщалось, Высший совет правосудия объявил 111 кандидатов на назначение судьями Верховного Суда Украины, которых передадут на подпись президенту.

Украинская правда

Темы: Луценко суд Верховный суд
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