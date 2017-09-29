Порошенко подали 111 кандидатов в Верховный Суд

Высший совет правосудия объявил 111 кандидатов на назначение судей в Верховный Суд Украины, которых передадут на подпись президенту.



Об этом в пятницу из зала ВСП сообщает корреспондент "Украинской правды".



Ранее в финал вышло 120 кандидатов в ВСУ.



Своим решением в пятницу совет отказал двум кандидатам: Татьяне Франтовской и Владимиру Матюхину.

Кроме того, Высший совет правосудия бессрочно отложила назначения: Виктории Мацедонской, Татьяны Стрелец, Александры Яновской, Валентины Симоненко, Ольги Ступак, Сергея Погребного и Вадима Коротуна.

Фото Романа Кравца

Общественный совет добропорядочности сообщал, что Владимир Матюхин, который работает в Хозяйственном суде Донецкой области с 1992 года, 20-26 мая 2016 был на оккупированных территориях, но в это время за его подписью суд принял четыре решения и вышло три приказа.



Татьяна Франтовская работает судьей с 1996 года, а в должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел с 2011 года.



По данным ОСД, она не соответствует критериям добропорядочности и профессиональной этики за "принятие сомнительных решений".

Кроме того, мужа судьи Николая Франтовского называют "лесным королем Житомирщины" и связывают с покрыванием больших нелегальных заготовителей леса. Николай Михайлович Франтовский работал прокурором Житомирской области с 2007 по 2011 год. По данным СМИ, в январе 2015 году он получил статус участника боевых действий.



Дети Франтовских работают в прокуратуре, зять судьи работал в Генпрокуратуре с 2010-го до 2013 года, а затем стал судьей Октябрьского райсуда Днепропетровска.



В декларации Франтовской за 2015 год значится право собственности на квартиру площадью 82,40 кв. м., стоимость которой указана в размере 15 грн.

Как известно, 27 июля Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила рейтинг 320 кандидатов на должности судей Верховного Суда – 120 человек стали победителями конкурса.

Общественные активисты заявляли, что 30 из 120 победителей конкурса в Верховный Суд - недобросовестны, а это аж 25%.



5 сентября Высший совет правосудия отказался вносить представление президенту о назначении нескольких судей: Александра Билыка, Виктора Кицюка и Станислава Ноздрякова.



25 сентября член Общественного совета добродетели при Высшей квалификационной комиссии судей адвокат Роман Маселко написал, что Высший совет правосудия почти завершил проверку судей – но уволил всего 10% "судей Майдана".



На следующий день в ВСП пообещали учесть выводы Общественного совета добропорядочности.

Роман Кравец, Алена Рощенко, УП