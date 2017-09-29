До нового ВС обрали суддів, які посадили Луценка – активісти

Серед кандидатів до нового Верховного Суду, яких подали на підпис президентові Петру Порошенку, опинились судді, які колись ув'язнили нинішнього генпрокурора Юрія Луценка.

Про це повідомляє у Facebook керівник відділу адвокації в організації "Реанімаційний пакет реформ" Вадим Міський.

"Це просто шизофренія якась! Судді, які судили Юрія Луценка - В'ячеслав Наставний та Сергій Слинько - проходять у новий Верховний Суд", - пише він.

"Петро Порошенко, ви там розберіться вже: або Луценка поверніть за грати, або посіпак Януковича не підвищуйте", - додає активіст.

Цю інформцію підтверджує рух "Чесно". За його даними, із 30 недоброчесних суддів до нового Верховного Суду проходять 25.

За даними активістів, до списку, зокрема, входять судді Наставний та Слинько, які не вказали у деклараціях доброчесності, що були у колегії суддів, яка розглядала у касаційній інстанції справу Луценка. Тоді суд підтвердив рішення про його ув’язнення.

Фото руху "Чесно"

Як повідомлялося, Вища рада правосуддя оголосила 111 кандидатів на призначення суддів до Верховного Суду України, яких передадуть на підпис президенту.

Українська правда