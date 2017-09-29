Новый завод в Коломые будет выпускать детали для Lamborghini – Порошенко

Известный немецкий производитель электрокабелей для авто компания Leoni открыла 29 августа в Коломые Ивано-Франковской области свой завод.

На церемонии открытия выступил президент Петр Порошенко.

"Представьте себе, продукция, которая будет производиться в Коломые, будет устанавливаться на Audi, Volkswagen, General Motors, Porsche, Lamborghini и другие элитные марки авто", - подчеркнул он.

Президент с гордостью отметил, что зарплата на новом заводе будет составлять 8000 гривен, а количество рабочих мест с 800 на момент открытия вырастет до 5000 до 2021 года.

Также, по словам Порошенко, работники предприятия получат "уникальный социальный пакет".

По данным Deutsche Welle, в пятницу запустили только первую очередь завода. 80% его работников составят рабочие-операторы производства, 20% - офисные работники.

Социальный пакет, в частности, будет включать доставку на работу и обеды "за символическую цену".

Общая сумма инвестиций в коломыйский завод на первом этапе – 16 миллионов евро.

Коломыйский филиал Leoni будет производить кабельные сети для автомобильной промышленности. Ключевыми клиентами компании являются автопроизводители General Motors, BMW, Volkswagen, Audi, Volvo, Caterpillar, DAF.

Как известно, заводы немецкой компании работают в 31 стране мира. В Украине Leoni открыл уже второе подразделение. Первое с 2003 года работает в селе Нежухов во Львовской области и обеспечивает работой около 7 тысяч человек.

Евгений Кизилов, УП