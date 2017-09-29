Гелетей использует сотрудников УГО как слуг своей семьи

Руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей систематически использует государственных охранников для выполнения частных поручений своей семьи.

Это зафиксировали журналисты программы "Схемы", совместного проекта Радио Свобода и UA: Первый.

Работники УГО выполняли функции прислуги на праздновании 50-летнего юбилея Гелетея – сверяли списки гостей, встречали прибывших, были парковщиками и почетной охраной.

Сотрудники УГО у Дома официальных приемов во время празднования юбилея Гелетея Фото схем

Празднование состоялось 28 августа в Доме официальных приемов Государственного управления делами в центре Киева, на улице Грушевского, 22.

Отмечается, что госслужащие несли службу на частном мероприятии своего начальника до последнего посетителя.

Обслуживали празднование и сотрудники Нацполиции, которые для обеспечения беспрепятственного въезда и выезда гостей с праздника выключали светофоры и поставили регулировщика.

Юбилей Гелетея гуляли министр молодежи и спорта Игорь Жданов, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, председатель ЦИК Михаил Охендовский, руководитель ГП "Укроборонпром" Роман Романов, ряд председателей высших судов – Богдан Львов, Ярослав Романюк, Борис Гулько, экс-премьер Арсений Яценюк, нынешний глава правительства Владимир Гройсман, спикер парламента Андрей Парубий и генпрокурор Юрий Луценко, свадьбу сына которого также обслуживали работники УГО.

Гелетей в использовании работников УГО в качестве прислуги на своем частном празднике злоупотреблений не видит.

"Я имею право на то, чтобы отпраздновать в том формате, кого я охраняю, кому я обеспечиваю безопасность, с кем я общаюсь, от жизни которых зависит и моя судьба. Где бы это ни было: магазин, парикмахерская, любые другие места, если появляется охраняемое лицо, там уже начинаются охранные мероприятия. Там, где присутствуют первые лица, всегда есть человек, который отдает честь, это порядок для военнослужащих. Поэтому здесь нет никаких нарушений", - сказал Гелетей.

Сам Гелетей не является охраняемым законом лицом, несмотря на это он использует сотрудников УГО для собственной физической охраны и как частных водителей для своей семьи.

В частности, один из госохранников – Александр Зубко – подвозил на празднование жену, младшего сына и невестку Гелетея.

Невестка Гелетея, которую привез сотрудник УГО Фото схем

Выяснилось, что членов семьи главы УГО он возит систематически на постоянной основе. Например, отвозит и забирает сына Гелетея из школы.

Работник УГО Зубко систематически возит в школу и из школы сына Гелетея Фото схем

Зубко – главный специалист автотранспортного Управления госохраны, который получает больше 10 тысяч гривен зарплаты из госбюджета, и законом такие обязанности, как транспортировка городом сына своего начальника, на него не возложены.

По словам юриста общественной организации "Центр противодействия коррупции" Андрея Савина, все это может свидетельствовать о превышении Валерием Гелетеем служебных полномочий.

"Использовать офицеров этой службы как обслуживающий персонал – это недопустимо", - подчеркнул Савин.

Более того, журналисты выяснили, что автомобиля Audi Q7 2016 выпуска, на котором Зубко возит жену, сына и невестку своего начальника, стоимостью минимум 70 тысяч долларов, в декларации Гелетея нет.

Авто принадлежит тестю Гелетея – 70-летнему Александру Поповичу.

Кроме драгоценного авто, имущественный реестр показал, что отец жены Гелетея год назад приобрел квартиру на 170 кв. м в центре Киева на улице Назаровской.

Ответа на запрос про авто и частного водителя для сына Гелетея из числа сотрудников УГО журналисты до выхода программы в эфир не получили.