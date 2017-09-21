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Обнародован сюжет о свадьбе Луценко, во время съемок которого напали на журналистов

Четверг, 21 сентября 2017, 22:52

На свадьбе старшего сына генпрокурора Юрия Луценко побывали первые лица государства, а также ряд министров и народных депутатов.

Об этом говорится в материале "Свадьба по-генпрокурорски", во время съемок которого журналисты программы "Схемы" подверглись нападению со стороны работников Управления государственной охраны.

Празднование состоялось 15 сентября в загородном комплексе под Киевом.

Кроме президента Петра Порошенко, который прибыл вместе с женой, журналисты зафиксировали на праздновании премьер-министра Владимира Гройсмана, министра внутренних дел Арсена Авакова, первого вице-премьера Степана Кубива, бывшего премьера Арсения Яценюка, мэра Киева Виталия Кличко, вице-спикера парламента Ирину Геращенко, министра информполитики Юрия Стеця, министра юстиции Павла Петренко.

Чета Порошенко
Чета Порошенко
Чета Гройсманов
Чета Гройсманов
Арсений Яценюк
Арсений Яценюк

Также на свадьбе отгулял ряд народных депутатов, в частности депутаты от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий, Сергей Трегубенко, Александр Третьяков и народный избранник от "Народного фронта" Андрей Иванчук.

Кроме того, был замечен внефракционный депутат Андрей Деркач, бывший "регионал", который голосовал за так называемые "диктаторские законы 16-го января".

Журналисты зафиксировали на праздновании свадьбы сына генпрокурора заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" народного депутата Игоря Кононенко, экс-главу Администрации президента, а ныне секретаря Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Все трое покинули праздник одновременно.

Чтобы журналисты не увидели посетителей, сотрудники Управления государственной охраны всячески пытались не дать возможности зафиксировать события на видео, закрывали въезд на открытую парковку ресторана ведомственными автомобилями.

А при выезде с празднования президента Порошенко совершили физическое нападение на съемочную группу, чтобы помешать съемке этого момента. Оператор Борис Троценко получил сотрясение мозга и повреждение руки.

Впоследствии начальник УГО Валерий Гелетей вот так объяснил действия своих подчиненных: "Там же какой горб! Этот военнослужащий упал, вы же не будете говорить, что он не упал? Там же вот такой холм! В темноте, песок, споткнулся, упал и зацепился за оператора".

Журналисты написали заявление в полицию о препятствовании их профессиональной деятельности.

Темы: ЛуценкоСМИ
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