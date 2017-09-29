РосСМИ: Гриб знал, что им интересуется ФСБ

Россиянка, которая выманила украинца Павла Гриба в Гомель, где он был похищен сотрудниками ФСБ РФ, рассказала о подробностях сделки со спецслужбами.

Об этом она рассказала в интервью "Новой газете".

По словам 17-летней Татьяны В., жительницы Адлера, сотрудники спецслужб заверили ее в том, что не собираются никого арестовывать, а хотят лишь "понять, что за персонаж — этот Павел, реальный ли он человек, какие у него планы". Поскольку в скайпе он переписывался под ником, а "ВКонтакте" выступал под псевдонимом "Роман Шухевич".

По сделке — ей нужно было приехать к Грибу на встречу, задать ему несколько вопросов о его планах на будущее, а взамен ей обещали выдать загранпаспорт, с которым она сможет выехать из России.

Она отмечает, что обо всем рассказала Грибу.

"Мы обсуждали, как поступить. Я готова была делать так, как он скажет. В итоге он решил, что должна быть встреча, иначе мы никогда не встретимся", - рассказала Татьяна.

В издании подчеркивают, что в редакции есть реальный адрес девушки и ее матери, их фамилия и прочая информация. Однако в публикации их не называют из соображений безопасности.

В отличие от дочери, мать отказалась общаться с журналистами.

Девушка рассказала, что с 8 класса она увлекалась историей Украины. В январе 2017 года в социальной сети она познакомилась с парнем из Украины, который подписывался, как "Роман Шухевич". Общались на украинском языке.

Татьяна отмечает, что обменивались с Грибом ссылками на исторические публикации, различными видео. Наибольшим совместным увлечением была любовь к Степану Бандере и к Роману Шухевичу, поскольку "борьба за независимую Украину была для них самым важным делом", а также много разговаривали о войне на Донбассе, кто был ее виновником и прочее в том же ключе.

Россиянка уверяет, что в марте они решили жить вместе, но для начала она должна была сдать ЕГЭ. Причем, она добавляет, что лето планировали провести в украинском лагере по подготовке бойцов самообороны, а в дальнейшем поехать на Донбасс.

"Мы вместе хотели этого. И я полагалась в этом вопросе на него: как он решит, так и сделаем, туда и поедем. Но идея была — начать бороться за наши взгляды, а потом уже строить жизнь как-то, семью", - сказала Татьяна В.

По словам девушки, в июне она сдала экзамены и начала готовиться к переезду, пошла в ФМС оформлять заграничный паспорт для переезда в Украину.

"Через несколько дней в дом к ее семье пришли сотрудники спецслужб. Девушку с матерью забрали в 7 утра и повезли на допрос. Допрос проходил без адвоката, хотя и в присутствии классного руководителя. После беседы сотрудник потребовал от Татьяны подписать документ о неразглашении тайны следствия. Она не может говорить о сути дела, но дает понять, что секретные службы имели доступ к личной переписке молодых людей в скайпе и "ВКонтакте", - пишет издание.

"Встречаться решили в Беларуси, поскольку в Украину без загранпаспорта Татьяна въехать не могла, а Павел не решался ехать в Россию. Татьяна говорит, что перелет из Сочи в Минск оплатила ее мать", - пишет издание.

По данным "Новой", днем 24 августа молодые люди в присутствии матери девушки Натальи встретились на аллее у гомельского вокзала. Вопросы Павлу задавала мать — ее интересовали его дальнейшие планы.

"Встреча была очень быстрой. Мы поговорили о наших планах, все время были на ногах, после дороги хотелось есть, он мне принес сухую лапшу. Потом мы с матерью пошли в сторону остановки, а он — на вокзал, но тут он вернулся к нам, мы обнялись", - рассказала девушка.

Родственники Гриба не доверяют историям юной россиянки, которые она рассказывает СМИ и считают, что она "работает" по заданию ФСБ

Источник "Новой" в силовом блоке Краснодарского края сообщил, что некоторые материалы из дела Гриба уже скоро могут быть оглашены. "Это касается преступных намерений, в которых его подозревают. То, что вы узнаете о (Павле Грибе, - ред) вам, либералам, вряд ли понравится", — сказал источник изданию.

Делом украинского парня, в котором фигурирует и Татьяна, занимается старший следовать УФСБ Павел Карпенюк.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой, с которой познакомился в интернете.

Позже появилась информация о том, что он находится в краснодарском СИЗО по подозрению в терроризм.

Украинских консулов и врачей к нему не пускают.

Украинская правда