МИД: В РФ не допустили к Грибу украинских консулов

Украинские консулы не получили разрешение от РФ на посещение 27 сентября, похищенного в Беларуси и удерживаемого в краснодарском СИЗО, Павла Гриба.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

По ее словам, единственный раз украинские консулы встречались с Грибом 18 сентября.

"Наши дипломаты обратились в ФСБ РФ в Краснодарском крае с просьбой разрешить встречу с Павлом 27 сентября. Однако никакого ответа не получили", - сказала Беца.

Она также добавила, что МИД не получил и разрешения на обследование Гриба украинскими врачами.

"Максимально, что мы можем сделать в пределах наших рычагов на российскую сторону - мы сделали. Опять будем писать в представительство МИД РФ в Краснодарском крае и об очередной встречи с консулом, и о разрешении на обследование украинскими врачами. Учитывая состояние его здоровья, очень важно, чтобы украинские медики имели возможность осмотреть Павла, а также, чтобы он мог принимать необходимые ему лекарства ", - сообщила пресс-секретарь.

"Гриба якобы обследовали российские врачи, но никакой информации о том, какие у него брали анализы, что именно с ним делали и какие выводы были у медиков - нам не сообщили. Скорее всего это было сделано с целью снять вопрос об обследовании Гриба украинскими врачами", - сказала Беца.

Сейчас в украинских консулов ​​нет информации о состоянии здоровья Гриба, об условиях его содержания, а также информации о ходе следствия по его якобы "причастности" к террористическому акту.

"Российская сторона в очередной раз нарушает международное право в части обеспечения прав и свобод граждан Украины на получение именно консульской правовой помощи. Учитывая это, мы будем инициировать очередное обращение в адрес представительства МИД России по Краснодарскому краю с требованием получить разрешение на посещение Гриба нашими консулами", - сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Также она отметила, что украинский МИД апеллирует ко всем международным правительственным и неправительственным инстанциям, с целью воздействия на РФ.

"Наши консулы фактически ездят по всей огромной России и пытаются защитить всех наших граждан, особенно тех, кто содержится, как политзаключенные. Они фактически круглосуточно дежурят. Но Россия грубо пренебрегает правами человека и международным правом и держит Гриба, как заложника. Он, как и другие украинские политзаключенные, являются заложниками агрессии РФ против Украины. И допускают украинскую сторону к ним только тогда, когда считают это нужным", - констатировала Беца.

Также она добавила, что пока нет никакой информации со стороны Беларуси, о том, каким образом украинский гражданин был похищен в Гомеле.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

В Беларуси не признают своей причастности к похищению парня и негодуют из-за высказывания украинского МИД об опасности, которую несут для украинцев поездки в Беларусь.

По официальной информации, с 25 августа он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в терроризме.

К нему долго не пускали адвоката и украинских консулов.

Яна Миланова, УП