В Ровенской области на взятке задержан начальник исправительного учреждения

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Воскресенье, 3 сентября 2017, 03:50

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили на взятке начальника отделения социально-психологической службы одного из исправительных учреждений Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

 "Правоохранители установили, что лейтенант внутренней службы требовал от знакомых осужденного пятьсот долларов США за "решение" вопроса об условно-досрочном освобождении", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время получения взятки.

Начальнику отделения было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Получения взятки) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

Темы: СБУ
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