В Германии 90 тыс человек эвакуировали из обезвреживания бомб времен войны

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Воскресенье, 3 сентября 2017, 04:41

Около 90 000 человек покинули свои дома и рабочие места в двух немецких городах из-за бомбы времен Второй мировой войны, обнаруженные во время строительства.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Более 21 000 людей, живущих в западном городе Кобленце, приказали покинуть территорию, где 2 сентября специалисты обезвредили 500-килограммовую авиационную американскую бомбу. Им разрешили вернуться в свои дома позже в этот же день.

Более 70 000 жителей вынуждены были покинуть свои дома во Франкфурте, где власти 3 сентября планируют обезвредить британскую авиабомбу времен Второй мировой войны.

Эвакуация населения во Франкфурте, где начали вывозить пациентов из больниц 2 сентября, была названа крупнейшей в Германии после окончания войны.

Бомба в Кобленце была обнаружена 28 августа во время строительства нового детского сада.

Темы: Германия
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