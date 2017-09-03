Минюст США не нашел доказательств прослушки Трампа Обамой

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Воскресенье, 3 сентября 2017, 07:51

Министерство юстиции США заявило, что у него нет никаких доказательств того, что Барак Обама прослушивал телефоны Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании в прошлом году.

Об этом сообщает CNN.

"Ни у ФБР, ни у департамента минюста по набезопасности нет никаких записей, указывающих на прослушку, как говорится в твитах от 4 марта 2017 года", - говорится в сообщении.

Ранее Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушке его телефона во время избирательной кампании и потребовал провести расследование.

"Как низко мог опуститься президент Обама, чтобы прослушивать мои телефонные разговоры за время сакрального избирательного процесса. Это Уотергейтский скандал Никсона. Плохой (или больной) парень", - писал Трамп в своем Twitter.

Темы: США
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