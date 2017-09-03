АТО: возле Зайцево ранен военный
За прошедшие сутки в результате вражеского обстрела ранен украинский военный.
Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, но один украинский военный получил легкое ранение", - сказал он.
Мотузяник уточнил, что это произошло вблизи Зайцево в результате вражеского обстрела с легкого оружия.
Он также сообщил, что на Луганском направлении в субботу боевики открывали огонь 1 раз в районе Новозвановки. При этом применялись гранатометы.
На Донецком направлении зафиксировано 15 обстрелов с применением стрелкового оружия и гранатометов.
На Мариупольском направлении произошло 10 вражеских вооруженных провокаций.
Тяжелое вооружение боевики в субботу не применяли.
Как известно, ранее штаб АТО сообщил, что за прошедшие сутки боевики открывали огонь 26 раз, потери среди украинских военных нет.
Украинская правда
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