РФ обвинила США в захвате своих дипучреждений

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Воскресенье, 3 сентября 2017, 14:35

Россия обвинила США в захвате зданий генерального консульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне.

Об этом говорится в размещенном в воскресенье заявлении на сайте МИД РФ.

"2 сентября властями США захвачены здания генерального консульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне, которые являются российской собственностью и имеют дипломатический иммунитет. Российским представителям также закрыт доступ в арендованные помещения отделения торгпредства в Нью-Йорке", - заявили в МИД РФ.

В МИД России назвали эти действия "откровенно враждебным актом" и "грубым нарушением Вашингтоном международного права".

"Призываем американскую власть опомниться и немедленно вернуть российские дипломатические объекты. Иначе на США ляжет вся вина за продолжающуюся деградацию отношений между нашими странами", - заявили российские дипломаты.

Недавно в Госдепартаменте США заявили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, а также двух дипломатических объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Впоследствии США провели обыски в зданиях генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства РФ в Вашингтоне, из-за которых Россия вручила США ноту протеста.

Все три учреждения перешли под контроль США.

Европейская правда

Темы: Росcия США
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