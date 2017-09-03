Художники восстановят уничтоженные граффити в центре Киева

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Воскресенье, 3 сентября 2017, 17:48

Киевские художники планируют восстановить уничтоженные граффити времен Майдана на здании по улице Грушевского.

Об этом сообщил куратор художественных проектов Гео Лерос, пишет "Громадське".

По его словам, накануне председатель патрульной полиции Юрий Зозуля обратился с запросом о том, можно ли восстановить граффити.

"Будем восстанавливать по фотографиям, они будут такими же", - сказал Лерос.

Отмечается, что восстановление начнется с 4 сентября.

3 сентября стало известно, что с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4 в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Руководитель магазина Игорь Доценко назвал эти граффити "типичным стрит-артом, время от времени удаляют коммунальные службы".

Позже вход в магазин люкс-мебели, с фасада которого ранее стерли граффити, разгромили, а у входа зажгли шины.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана, и за уничтожение музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что институт готовит обращение в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма за уничтожение граффити, которые были памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 № 869. Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст 298 Уголовного кодекса. 

Темы: Киев Евромайдан
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