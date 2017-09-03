Россиянин отсидел 2 года за репост "Крым - это Украина" и выехал из РФ

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Воскресенье, 3 сентября 2017, 23:45

Инженер-механик Андрей Бубеев, осужденный в России за репост статьи под названием "Крым - это Украина" в соцсети, отсидел 2 года и выйдя на свободу, выехал с женой и сыном в Украину.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Бубеева осудили в мае 2016 года по обвинению в "публичных призывах к осуществлению экстремизма и деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности России".

Поводом для уголовного преследования Бубеева стал репост на своей странице "ВКонтакте" материала "Крым - это Украина" публициста Бориса Стомахина.

По словам Бубеева, администрация колонии относилась к нему, как к "бандеровца", а в РФ ему угрожали новые преследования. Выехав из РФ, он избежал домашнего ареста, нарушение которого грозило новым сроком.

"Оказалось, что я гражданин Украины - родился в Твери, но мой отец военный летчик, и его последнее место службы было в Харьковской области. На момент распада СССР мы жили там, по украинскому законодательству, в тех, кто жил на момент распада Союза там, автоматически есть украинское гражданство. ... Чтобы выехать из страны, рассматривались любые варианты. Жена сделала запрос в консульство в Москве, и подтвердилось, что у меня украинское гражданство. По сути это было бегством, но по документам все официально", - рассказал Бубеев.

Темы: Крым Росcия Украина
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