Росіянин відсидів 2 роки за репост "Крим - це Україна" і виїхав з РФ

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Неділя, 3 вересня 2017, 23:45

Інженер-механік Андрій Бубєєв, засуджений в Росії за репост статті під назвою "Крим - це Україна" у соцмережі, відсидів 2 роки та вийшовши на свободу, виїхав з дружиною і сином до України.

Про це йдеться у статті "Радіо Свобода". 

Бубєєва засудили у травні 2016 року за звинуваченням у "публічних закликах до здійснення екстремізму та діяльності, спрямованій на порушення територіальної цілісності Росії".

Приводом для кримінального переслідування Бубєєва став репост на своїй сторінці "ВКонтакте" матеріалу "Крим – це Україна" публіциста Бориса Стомахіна.

За словами Бубєєва, адміністрація колонії ставилася до нього, як до "бандерівця", а у РФ йому загрожували нові переслідування. Виїхавши з РФ, він уникнув  домашнього арешту, порушення якого загрожувало новим терміном.

"Виявилося, що я громадянин України - народився у Твері, але мій батько військовий льотчик, і його останнє місце служби було у Харківській області. На момент розпаду СРСР ми жили там,  за українським законодавством, у тих, хто жив на момент розпаду Союзу там, автоматом є українське громадянство. ... Щоб виїхати з країни, розглядалися будь-які варіанти. Дружина зробила запит в консульство у Москві, і підтвердилося, що у мене українське громадянство. По суті це було втечею, але за документами все офіційно", – розповів Бубєєв.

Як відомо, Андрія Бубєєва засудили до 2 років і 3 місяців колонії-поселення у Твері. 

Під час дебатів державний обвинувач попросив засудити Бубєєва до 3,5 років позбавлення волі. Бубєєв стверджує, що його переслідують за переконання. Провину він не визнав.

Раніше глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін запропонував на законодавчому рівні визнати екстремізмом заперечення підсумків так званого "референдуму про приєднання Криму до РФ". 

Теми: Крим Росія Україна
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