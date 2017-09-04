Суд отменил арест изъятых у "Яндекса" в Одессе компьютеров – адвокат

270 просмотров
Понедельник, 4 сентября 2017, 10:33

Апелляционный суд Киева отменил арест изъятых в офисе компании "Яндекс.Украина" в Одессе 185 ноутбуков и 36 системных блоков.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на адвоката Дениса Пономаренко.

"Апелляционный суд полностью отменил арест имущества компании в Одессе", - сказал он.

По его словам, решение было принято 23 августа.

Он отметил, что это имущество было арестовано в рамках уголовного производства 2016 года, которое не касается "Яндекс.Украина".

Адвокат подчеркнул, что уголовных производств против компании нет.

Как сообщалось, 1 июня суд арестовал изъятые в офисе компании "Яндекс.Украина" в Одессе 185 ноутбуков и 36 системных блоков.

СБУ подозревает менеджмент "Яндекс.Украина" в передаче спецслужбам России персональных данных украинцев.

Речь идет о личных данных, сведениях о роде занятий, образе жизни, месте нахождения, проживания, работы, о досуге, источниках и размере доходов, номерах телефонов, электронных адресах и аккаунтах в социальных сетях.

Темы: интернет суд арест Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
15% комментариев под постами Порошенко оставляют боты – исследование 28 августа 2017, 22:11
В Москве митингуют за свободный интернет, есть задержанные 26 августа 2017, 18:35
Кабмин запустил портал вакансий для будущих чиновников 23 августа 2017, 21:05
powered by lun.ua
Главные новости
Украина и США пролетят с контролем над Россией и Беларусью
Трамп: США готовы защищаться с применением "ядерных возможностей"
Хроника 4 сентября. Саакашвили атакует правительство Яценюка, а протестующие подожгли "Интер"
АТО: Боевики прменили миномет, один боец ​​ВСУ получил ранения
Все новости
Фото, видео

Медсестра создает невероятные картины шприцем

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Тернополе