Суд отменил арест изъятых у "Яндекса" в Одессе компьютеров – адвокат
Апелляционный суд Киева отменил арест изъятых в офисе компании "Яндекс.Украина" в Одессе 185 ноутбуков и 36 системных блоков.
Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на адвоката Дениса Пономаренко.
"Апелляционный суд полностью отменил арест имущества компании в Одессе", - сказал он.
По его словам, решение было принято 23 августа.
Он отметил, что это имущество было арестовано в рамках уголовного производства 2016 года, которое не касается "Яндекс.Украина".
Адвокат подчеркнул, что уголовных производств против компании нет.
Как сообщалось, 1 июня суд арестовал изъятые в офисе компании "Яндекс.Украина" в Одессе 185 ноутбуков и 36 системных блоков.
СБУ подозревает менеджмент "Яндекс.Украина" в передаче спецслужбам России персональных данных украинцев.
Речь идет о личных данных, сведениях о роде занятий, образе жизни, месте нахождения, проживания, работы, о досуге, источниках и размере доходов, номерах телефонов, электронных адресах и аккаунтах в социальных сетях.
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