Украина и США пролетят с контролем над Россией и Беларусью

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Понедельник, 4 сентября 2017, 10:48

С 4 по 8 сентября в рамках Договора по открытому небу миссии США и Украины проведут наблюдательный полет над Беларусью и РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Согласно данным пресс-службы, целью проведения наблюдательного полета является контроль военной деятельности на территориях России и Беларуси.

"С 4 по 8 сентября в рамках договора по открытому небу планируется проведение наблюдательного полета миссии США и Украины над территорией группы государств-участников Белоруссии и Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Как известно, НАТО направит трех экспертов для наблюдения за военными учениями России и Беларуси "Запад-2017", которые начнутся в сентябре.

"Запад-2017" - совместные учения Вооруженных сил РФ и Беларуси, запланированные в период с 14 по 20 сентября этого года. По официальным данным РФ, в учениях примут участие до 13 000 военнослужащих.

Союзники НАТО обеспокоены тем, что Москва может оставить военную технику в Беларуси после завершения учений и потенциально сможет использовать их для быстрого пересечения границы со странами Балтии, как это было в Грузии в 2008 году и в Украине в 2014 году.

Украинская правда

Темы: Росcия Украина Беларусь США
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