В Швейцарии нашли много "золота Януковича" - Луценко

3597 просмотров
Понедельник, 4 сентября 2017, 17:41

В Швейцарии нашли банковскую ячейку с большим количеством золота, которая принадлежит человеку из "семьи Януковича".

Об этом на брифинге в Николаеве заявил Генпрокурор Юрий Луценко.

"Я не могу пока сообщить, кому именно принадлежит ячейка с золотом, чтобы не навредить интересам следствия. Но могу подтвердить, что большое количество золота найдено в банковский ячейках в Швейцарии, и принадлежат человеку, близкому к так называемой "семьи Януковича", - сказал Луценко.

Он также добавил, что Генеральная прокуратура принимает меры для ареста найденного золота.

В ближайшее время он пообещал рассказать подробности этого дела.

Украинская правда

Темы: Янукович Луценко Швейцария
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
РФ официально не сообщала о месте жительства Януковича – Горбатюк 2 сентября 2017, 18:46
В ГПУ рассказали об арестованных деньгах и имуществе бывших чиновников 2 сентября 2017, 16:21
МВД России опровергло проживание Януковича в усадьбе Буденного 2 сентября 2017, 13:58
powered by lun.ua
Главные новости
В Швейцарии нашли много "золота Януковича" - Луценко
Запрета на въезд Саакашвили в Украину нет - адвокат
Суд отказался снять арест с имущества Добкина
Послы ЕС в среду продолжат санкции против РФ еще на полгода
Все новости
Гогольфест

Какой будет опера-балет ARK/Ковчег – главная премьера Гогольфеста

Афиша на 1-3 сентября

Вечеринки на любой вкус, кино Линча, концерт в Лавре...