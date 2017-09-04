В Швейцарии нашли много "золота Януковича" - Луценко

В Швейцарии нашли банковскую ячейку с большим количеством золота, которая принадлежит человеку из "семьи Януковича".

Об этом на брифинге в Николаеве заявил Генпрокурор Юрий Луценко.

"Я не могу пока сообщить, кому именно принадлежит ячейка с золотом, чтобы не навредить интересам следствия. Но могу подтвердить, что большое количество золота найдено в банковский ячейках в Швейцарии, и принадлежат человеку, близкому к так называемой "семьи Януковича", - сказал Луценко.

Он также добавил, что Генеральная прокуратура принимает меры для ареста найденного золота.

В ближайшее время он пообещал рассказать подробности этого дела.

Украинская правда