В Раде не верят в досрочные выборы и отставку Гройсмана

Большинство фракций и депутатских групп в парламенте не верят в досрочные выборы Верховной Рады и отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.



Об этом говорится в материале "Украинской правды" "Переживет ли Верховная Рада осень. Взгляд изнутри".



В частности заместитель главы фракции БПП Игорь Кононенко отметил о возможной ротации в правительстве, что "опирается не на слухи в СМИ, а на слова Владимира Гройсмана".



"Он заявил, что правительство должно работать в штатном режиме и в действующем составе. Поэтому у меня нет оснований не доверять действующему премьер-министру", – говорит Кононенко.



По его словам, "в информационном пространстве заметна активность некоторых политических игроков, которые стремятся перевыборов, но говорить об этом преждевременно".



"По закону, только президент уполномочен объявлять досрочные выборы, и Петр Порошенко однозначно заявил, что не поддерживает идею досрочных парламентских выборов. Любые другие заявления – не более чем спекуляции некоторых игроков, которые готовы дестабилизировать ситуацию в Украине только для реализации своих политических амбиций", – подчеркнул нардеп.



Такая же позиция у руководителя фракции "Народный фронт" Максима Бурбака:



"НФ не поддерживает инициатив об отставке правительства Владимира Гройсмана. Мы не видим для этого оснований, и не будем голосовать за подобные проекты постановлений. Голосов за отставку не было, нет и не будет", – говорит руководитель фракции НФ.



Глава депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко считает, что сейчас более вероятна "перезагрузка" правительства заменой отдельных министров, работа которых не удовлетворяет.



"Плюс на сегодня уже есть министры, которые по полгода ждут удовлетворения своих заявлений об отставке, а Минздрав вообще полтора года без министра. Глава правительства, скорее всего, сохранит свой пост в краткосрочной перспективе. Фактически, мы идем на повторение сценария с двумя правительствами Яценюка", – полагает Москаленко.



По мнению лидера группы "Возрождение" Виталия Хомутынника, "переформатирование правительства вполне возможно, как минимум, от 5 до 8 министерств могут получить новых руководителей".



"Не исключаю и назначения нового премьер-министра, если действующий глава Кабинета министров не сможет выполнить заявленные планы по принятию реформ, является важным критерием работы не только внутри страны, но и для международных партнеров", – отметил нардеп.



Лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк на вопрос о возможности изменений в правительстве и внеочередных выборов ответил следующее:



"Если досрочные выборы состоятся по действующему закону, это будет победа олигархов, которые получат на очередной срок страну на разграбление. Поэтому, опять же, ультимативным решением должно стать принятие закона о выборах в Верховную Раду на пропорциональной основе по открытым спискам".



Лидер Радикальной партии Олег Ляшко отмечает, что его политсила не будет инициировать досрочные выборы, поскольку "без изменения избирательной системы, ЦИК – это зря выброшенные на ветер народные миллиарды гривен".



По мнению нардепа фракции "Батькивщина" Сергея Власенко, властным партиям БПП и НФ невыгодны досрочные выборы, поэтому "они будут держаться друг за друга, искать компромиссы и тому подобное".



В то же время сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко не видит будущего у нынешнего состава парламента:



"Если власть проигнорирует наши требования по урегулированию конфликта на Востоке и примет провокационное решение по Донбассу - то ОБ сделает все, чтобы уже этой осенью состоялись досрочные парламентские выборы", – заявил он.



Подробнее о возможных сценариях работы правительства и парламента в новом "политическом сезоне" читайте здесь.



Украинская правда