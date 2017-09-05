Хомутынник сложил полномочия главы группы "Видродження"

Председатель депутатской группы "Партия "Видродження" Виталий Хомутынник решил оставить пост руководителя группы на период расследования Генеральной прокуратуры Украины и проверки Государственной фискальной службы его деклараций.



Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе партии.



Такое решение Хомутынник объявил во вторник на заседание депутатской группы "Партия "Видродження".



На фракции депутат объяснил, что такое его решение связано с желанием избежать политического давления на депутатскую группу.



Вместе с тем на заседании группы было избран новый руководитель – народный депутат Виктор Бондарь, а заместителем руководителя группы стал народный депутат Артем Ильюк.

17 августа стало известно, что Генеральная прокуратура расследует возможное уклонение от уплаты налогов председателем депутатской группы "Видродження" в Верховной Раде Виталием Хомутынником.

Согласно материалам ходатайства, Хомутынник задекларировал в 2015 году 32,7 млн гривен, 570 тыс. долларов и 850 тыс. евро наличных средств.

Кроме того, депутат задекларировал 88 объектов ценного движимого имущества.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку депутата по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 год.

Сам Хомутынник уверяет, что не уклонялся от уплаты налогов.

Роман Кравец, УП