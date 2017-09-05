В управлении полиции Запорожской области проводят обыски

Правоохранители проводят во вторник следственные действия в помещениях Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе полиции региона.

"Работает Генеральная прокуратура Украины в рамках производства, открытого в 2013 году. Сейчас это вся информация", - рассказала пресс-секретарь управления Екатерина Людвик.

Сообщается, что обыски еще продолжаются, сама Генпрокуратура их детали пока не комментирует.

По информации "Укринформа", которую он получил от начальника ГУ Нацполиции в Запорожской области Олега Золотоноши, обыски в здании управления проводит Служба безопасности Украины.

По его словам, это уголовное производство не связано с какими-то политическими противостояниями: открыто по выявленным фактам противоправной деятельности на одном из промпредприятий Запорожского региона.

По неподтвержденным данным запорожских СМИ, силовики проводят также обыски дома у одного из помощников главы Нацполиции Запорожской области.

Как сообщалось, в начале августа Служба безопасности Украины проводила обыски в Запорожском городском совете. Тогда, по данным силовиков, в здании обнаружили несертифицированные системы аудио- и видеонаблюдения.